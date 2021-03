Växjö kommuns timanställda uppskattas inte

Som timanställd blir man med kort varsel inbokad och förväntas att snabbt bli insatt i arbetet på den aktuella enheten. Ibland har man fått arbeta på flera enheter under samma arbetsplats.

Vi får ofta höra av personalen och enhetschefer hur uppskattade vi är och de är så tacksamma för våra insatser. Men hur värdesätter vår arbetsgivare Växjö kommun våra insatser. Jo, vi får återigen reda på via Smålandsposten att all personal i Växjö kommun utom timanställda vikarier ska få en påskpresent i form av ett presentkort på 250 kronor som ska lösas in för att stötta den lokala restaurangbranschen.