Vi i vården är inga maskiner

Jag och mina kollegor finns i LSS/SoL-vården, vi som stöttar människor i sin vardag, som lyssnar när någon mår dåligt eller stöttar upp med att sitta med i ett samtal till en myndighet. Vi som inte har så mycket omvårdnad i den form som finns i äldreomsorgen utan den som mer handlar om den mentala delen. Vi är många som älskar vårt jobb, vi kan se en framtid och många sätt att skapa något bra både för dem vi jobbar med men också som för oss som grupp. Dock känner vi av all omorganisering och press på tid och ändrade schematider och kravet på att hitta en vikarie genom en robot och när det inte går får vi inte ringa in vikarie utan måste förlita oss på bemanningen som just startat upp. Inget ont om dem men det blir ett moment som tar extra tid från våra brukare.