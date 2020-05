Afrobeat-skaparen Tony Allen död

Foto: Leon Neal/AFP/TT

Den nigerianske trummästaren Tony Allen har avlidit, 79 år gammal.

Allen anses tillsammans med Fela Kuti ha skapat musikstilen afrobeat, en blandning av jazz, funk och traditionell afrikansk sång.

De två träffades 1964 och bildade det inflytelserika bandet Africa '70. Blandningen av politiska texter och Allens nyskapande trumspelande gjorde dem båda till idoler långt utanför hemlandet.

Efter att 1979 ha lämnat Africa '70 fortsatte Tony Allen spela med många andra musiker, bland annat som medlem i supergruppen The Good, the Bad & the Queen med Damon Albarn och Paul Simonon, från Blur respektive The Clash.

Den brittiske musikproducenten Brian Eno har kallat Allen för "den kanske bäste trumslagaren som någonsin levt" och när dödsfallet blev känt twittrade Flea från gruppen Red Hot Chili Peppers: "Den storslagne Tony Allen, den störste trumslagaren på jorden, har lämnat oss. Vilken vilde med ett massivt, snällt och öppet hjärta, med det djupaste groovet".

Allen avled hastigt i Paris, där han sedan länge bodde. Dödsorsaken är inte fastställd men är enligt hans manager Eric Trosset inte coronarelaterad.