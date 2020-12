Annaka Harris bok om medvetandet naglar fast läsaren

En doft av kardemumma sprider sig i köket. Du drar in den med välbehag. Men du frågar kanske inte: Varför skulle de här doftmolekylerna som går in i in min näsa till mina doftceller i näsans tak som sedan skickar nervimpulser till min hjärna framkalla någon upplevelse alls?

Den bästa definitionen av medvetande har enligt Annaka Harris och många andra getts av filosofen Thomas Nagel i en berömd artikel från 1974: What is it like to be a bat? (Hur är det att vara en fladdermus?): En organism är medveten om det åtföljs av en upplevelse att vara den organismen.