Aurora guidas av grekiska gudar

Album: The gods we can touch

Norskan Aurora Aksnes har studerat grekisk mytologi inför senaste släppet. I varje låt möter vi en ny gud - Morfeus, Afrodite, Artemis etc. Hennes högtflygande pop framkallar dock snarare känslan av hemlandets vidunderliga natur. Aurora är redan ett världsnamn med musik till både fotbollsspelet FIFA, uppträdande på en Nobel-gala och hiten “Running with the wolves” i en viss bilreklam. Beröringspunkterna med Susanne Sundfør och tidiga Björk är givna, men trots fint sällskap så trampar Aurora lite för mycket profillöst vatten ibland. Flera låtar är eteriska floorfillers och “Cure for me” är en av vinterns stora poppärlor. Samtidigt försvinner vissa spår i den tematiska och storvulna ambitionen. “The gods we can touch” är ett album för halvgudar, helt enkelt.