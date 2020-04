Biografägare: Stödet missar sitt mål

Foto: Helena Landstedt / TT

Stödet till Sveriges biografer på 50 miljoner kronor – en del av regeringens stödpaket till kulturbranschen – missar sitt mål, enligt Biografägareförbundets ordförande Peter Fornstam.

"Det fungerar för de mindre biograferna, men för de större aktörerna — som står för 80 procent av biopubliken — är det otillräckligt", säger Peter Fornstam i skriftlig kommentar som TT har tagit del av.

Grunden för kritiken är att det tak som satts upp, max tio miljoner kronor till en enskild aktör, starkt begränsar ersättningar till den del av biografägarna som visat bio för flest biobesökare, enligt Fornstam.

"Vi kan inte isolera en del av näringskedjan och tro att helheten ska klara sig intakt om de som representerar 80 procent av biografbesöken vingklipps. Det är också här den stora mängden arbetstillfällen finns och det är här stora lönesummor, hyror och skatter betalas in", säger Peter Fornstam.

Biografägare kan ansöka om stöd för förlorade biljettintäkter för perioden 12 mars till 31 maj. Stödsumman delas ut via Svenska Filminstitutet, och baseras på hur mycket biografen i fråga drog in under motsvarande period föregående år.

Ett stöd får uppgå till högst 75 procent av intäktsbortfall upp till 1 miljon kronor och högst 50 procent av intäktsbortfall över 1 miljon kronor. Den totala stödsumman kan inte bli större än tio miljoner.