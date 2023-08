Biograferna famlar efter "Barbenheimer"-formel

– Och vilken kovändning! I juni var det soligt och vi hade nästan noll publik. Och så kom Barbenheimer samtidigt som regnet, och då vällde folk in. Plötsligt var det skyar av rosa i foajén – och en del besökare gick hem och bytte om till kostym för att se ”Oppenheimer” på kvällen, berättar han.

Fördubblade arbetsstyrkan

"Unga flockades till filmen"

Den oväntade kombinationen Greta Gerwig och Barbie skapade tidigt den internethajp som skulle utmynna i ”Barbenheimer”. Christina Jeurling Birro jämför med förra årets stora snackis ”Everything everywhere all at once”, en oberoende film med minimal budget som blev en oväntad biosuccé och kammade hem sju Oscarstatyetter.