Britney Spears och Will I Am släpper ny singel

Britney Spears och rapparen Will I Am har släppt sin nya singel. “Mind your business” kommer tio år efter deras första samarbete 2012, “Scream & shout", och ett år efter Britney Spears duett med Elton John, "Hold me closer".

Ackompagnerad av synthiga beats sjunger Britney Spears rader som "Mind your own business, bitch". I den nya låten återanvänds också en textrad från deras förra hit: “You are now rockin’ with Will I Am and Britney, bitch".