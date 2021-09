Brøggers dryga och kaxiga tonfall provocerar – med gott humör

Redan tidigare har Brøgger använt sig av Leonard Cohen-citatet ”There’s a crack in everything, that’s how the light gets in”. I hennes texter är det som om sökljuset bryter fram ur denna spricka, ofta som häpnadsväckande oneliners, i en blandning av uppkäftighet och mognad. Suzanne Brøgger är inte en författare man läser för trygg igenkänning. Ibland har hon rätt provocerande åsikter, men de är alltid gestaltade med hög energi och gott humör.