Bullerbyn – visionen som var en del av det nya samhället

Motbild till kriget

Berättelsen om de sju barnens idylliska liv i en småländsk by står i klar relation till det nyligen avslutade andra världskriget. Lindgren som förde dagbok under kriget vittnar om ett stort engagemang under hela perioden. I sin krigsdagbok för 1945 skriver hon på juldagen: ”När jag ser mig omkring i vårt ombonade, varma hem, som just nu ser så trevligt ut /.../ med vita hyacinter och ljus och julgran och spettekaka på bordet, så tänker jag på alla fattiga krakar runt om i världen och alla arma ungar, som inte får märka att det är jul.”