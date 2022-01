Cat Power (Chan Marshall) har alltid haft en stark dragning åt att tolka andra. Detta är den tredje coverskivan på 20 år. De blir andningspauser som spär på den egna kreativiteten. Hon menar själv att hon väljer covers utifrån var hon är i livet vid tidpunkten. Det kan vara partners, familj, vänner, sorg och lycka. Hon sätter alltid sin småtrasiga och innerliga prägel på sina favoritlåtar. Starkast den här gången är Bob Segers “Against the wind”, Frank Oceans “Bad religion”, The Pogues “A pair of brown eyes” och Replacements “Here comes a regular”. Den sistnämnda är enligt mig en av pophistoriens finaste ballader och passar Marshall perfekt. Även Nick Cave, Lana Del Rey och Jackson Browne får betagande tolkningar. Cat Power förblir en av mina närmsta musikaliska darlings.