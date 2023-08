Devo: En dystopi bortom vår värsta rädsla

Devo spelade inför en storpublik på Way Out West i Göteborg.

Devo spelade inför en storpublik på Way Out West i Göteborg. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

Mark Mothersbaugh, strax före spelningen på Way Out West i Göteborg.

Mark Mothersbaugh, strax före spelningen på Way Out West i Göteborg. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

Devo är mest kända för sin hitlåt "Whip it" från 1980, vars musikvideo gick varm på tv i MTV:s begynnelse. Under torsdagen spelade de på Way Out West, en del av den turné som uppmärksammar bandets 50-årsjubileum.

"Bortom vår värsta rädsla"

Den Brian Eno-producerade skivan "Q: Are we not men? A: We are Devo!" från 1978 innehåller textrader som "God made man, but he used the monkey to do it".

Drömpresidenten: Spock

Fakta: Devo

Devo grundades i Ohio 1973.

Till en början bestod gruppen av bröderna Mark och Bob Mothersbaugh, bröderna Gerald och Bob Casale samt Alan Myers.

1978 släpptes deras debutalbum "Q: Are we not men? A: we are Devo!", följt av "Duty now for the future" (1979) och "Freedom of choice" (1980).

Totalt har gruppen släppt nio studioalbum, senast "Something for everybody" 2010.

Nu befinner sig Devo på turné för att fira 50 år som band, och spelade på Way Out West under torsdagen. Bandet består i dag av Mark Mothersbaugh, Bob Mothersbaugh, Gerald Casale, Josh Freese och Josh Hager.