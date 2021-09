Drake vägrar förändras – och det är helt okej

Drake har genom sin karriär hånats för att vara självömkande. Det stämmer fortfarande i allra högsta grad. Han plågas av ständiga kärleksproblem, att vara ensam på toppen och omringad av falskhet. Det som tar störst plats i hans musik är helt enligt tradition hans ego. Men kan vi verkligen förvänta oss att artister gör om sig på nytt inför varje albumsläpp? Drake är nog den universellt största och kanske också mest omtyckta rapparen i sin generation. Så pass stor att han faktiskt kan komma undan med att bara vara sig själv. Att han inte överraskar ändrar inte det faktum att Drake skapar bra musik. Den behöver inte analyseras och dechiffreras. Den toppar topplistorna och passar perfekt in i fansens spellistor.

Skivan har features från några av industrins största namn. Bland annat Jay-Z, Lil Wayne och Travis Scott. Men det är de mindre gästartisterna som träffar rätt. Giveon har en ljuv röst och Tems bjuder på härlig afropop, men den allra bästa är sångerskan Yebba. Hennes hjärtskärande röst tillsammans med ett ensamt pianospel känns som att andas frisk luft. “No friends in the industry” bjuder på ett mer grime-aktigt beat och en hårdare ton. Drake pikar bland annat Kanye West när han rappar att de “turned me evil”.