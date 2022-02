Dröm eller mardröm? Kina och vårt behov av kunskap

De olympiska ringarna ses vid Shougang Park, utanför Peking, Kina. Vinter-OS 2022 invigdes under fredag, 4 februari.

Foto: FLORENCE LO

Detta var tydligt under slutet av 1800-talet. Då var Kina emellertid ett kejsardöme stadd i sönderfall. Landet var utsatt för påtryckningar från olika västerländska makter som även tog till militärt våld för att ‘öppna upp’ landet för handel. Politiker, missionärer och andra försvarade västs agerande samtidigt som de och andra på allvar också började studera landets historia och kultur.

1978 öppnade Kina upp för handel och närmare kontakter med västvärlden, men denna gång på eget bevåg efter årtionden av politiskt motiverad självisolering. Sedan Kina för första gången anordnade de olympiska spelen 2008, då sett som ett “coming-out party‚” har landet etablerat sig som en global stormakt som både är en viktig investerare och handelspartner, men nu själv också utövar olika former av påtryckningar på omvärlden och hotar demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna.

Det öppnare klimat och embryo till civilsamhälle som hade växt fram i slutet av 1990-talet och under början av 2000-talet med en rad aktörer och organisationer som till exempel jobbade med kvinnofrågor och miljöfrågor har till stor del blivit kvävt i sin linda. Många aktörer har arresterats eller upphört med sitt arbete. En liknande utveckling märks även inom media där inhemska journalister nu tvingas studera Xi Jinpings tänkande, och där den, visserligen begränsade, kritiska journalistik som tidigare kunde granska problem i samhället mer eller mindre försvunnit.

Så var också fallet under en period, men sedan 2013 har myndigheterna trappat upp kontrollen av internet med nya direktiv, lagar och mer sofistikerad digital övervakning och censur, samtidigt som utländska webbsidor och sociala medier är blockerade. Även inom högre utbildning har den ideologiska styrningen och kontrollen av undervisning och forskning ökat.

Rädslan för olika röster och kritik på internet, inom civilsamhället och bland olika yrkesgrupper som journalister, advokater och akademiker, och kontakter dem emellan och med omvärlden, har gjort att kommunistpartiet stärkt sitt ideologiska arbete och kontroll över dessa grupper och institutioner. Xi Jinping har inte bara ambitionen att sitta kvar vid makten under överskådlig tid, men också ideologiska anspråk som kulminerade med lanseringen av den egna filosofin “socialism med kinesiska särdrag för en ny era” som antogs av partiet 2017 och nu genomsyrar inte bara kommunistpartiet utan all verksamhet i landet.

Det handlar om att förverkliga nationell pånyttfödelse och välstånd för alla, och kan kopplas till idén om den “kinesiska drömmen” som Xi blev känd för när han just kommit till makten. Til syvende og sidst handlar det dock om att stärka och legitimisera kommunistpartiet som den enda kraft som förmår styra landet och kan förvalta dess välstånd och stormaktsposition.

Den kinesiska drömmen har dock förvandlats till en mardröm för de personer som uttrycker avvikande åsikter, kräver demokrati och kämpar för mänskliga rättigheter, eller uppfattas som ett hot på grund av sin religion eller etnicitet. De senaste åren har vi sett en förvärrad situation för de mänskliga rättigheterna där utvecklingen i Kinas nordvästra region Xinjiang är speciellt allvarlig. Där har etniska grupper som uigurer, kazaker och andra muslimska etniska minoriteter utsatts för massfängslanden, tortyr och förföljelse under täckmanteln av att bekämpa “terrorism.” Avsikten verkar vara att underminera dessa gruppers religiösa, språkliga och kulturella identiteter och skapa en sekulär kinesisk medborgare som visar trohet till kommunistpartiet.

Nedmonteringen av demokrati och inskränkningen av yttrandefrihet i Hong Kong är ett annat tecken på ett mer självsäkert kinesiskt styre som trots kritik från omvärlden stärker sitt auktoritära styre. Tyvärr har pandemin, som till en början såg ut som ett politiskt problem för Xi, förstärkt de auktoritära tendenserna och skapat nya möjligheter till kontroll över befolkningen via till exempel hälsoappar. Samtidigt har hårda reserestriktioner försvårat kontakter och utbyten och i stor utsträckning isolerat landet från omvärlden.

De senaste åren har också andra former av beroenden och kinesiskt inflytande, innefattande både påverkansförsök och cyberattacker, kommit upp på dagordningen i många länder. Det var också framförallt säkerhetspolitiska övervägandet och behovet av Kinakompetens för att skydda och främja svenska intressen som låg bakom etablerandet av ett svenskt nationellt Kinacentrum 2021.

Visserligen har kritiska röster svårt att göra sig hörda i Kina idag men de finns där under ytan. Även om den auktoritära vinden blåser stark just nu och demokratin är under press runtom i världen så är ett auktoritärt Kina inte slutet på historien.