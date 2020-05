Dylan släpper ny skiva i sommar

Foto: Chris Pizzello

Bob Dylan överraskar nu fansen med ännu en ny låt – den tredje på bara en dryg månad – och meddelar också att ett helt nytt album är på gång i sommar.

"Rough and rowdy ways" ges ut den 19 juni och blir Dylans första album med nyskrivna låtar på åtta år, uppges på den officiella hemsidan.

Albumet släpps som dubbel-cd, dubbelvinyl och digitalt.

Under natten släpptes även den nya låten "False prophet" från kommande albumet. Utgivningen aviserades på artistens Twitter med en teckning av ett skelett uppklätt i kostym och den kryptiska texten "Vad tittar du på? Det finns inget att se."

Tidigare under våren har Dylan släppt låtarna "I contain multitudes" och den 17 minuter långa "Murder most foul" om mordet på John F Kennedy. Den senare blev också Dylans första singeletta på Billboardlistan, 58 år efter debuten. Även dessa två uppges ingå i det nya albumet, men annars är inget känt om låtlistan.

Bob Dylans senaste album med nyskrivna låtar var 2012 års "Tempest". Under tiden har han också gett ut flera album med coverversioner av klassiska amerikanska låtar.