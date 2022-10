Halva landet är peppade på att snabbt få ordning på brottsligheten, bensinpriset och elbristen. De kommer bli besvikna. Statsminister Ulf Kristersson gick tidigt ut efter valvinsten och sa att det kommer ta tid att komma åt gängkriminaliteten. Under valrörelsen lät det som att det räckte med att rösta blått så skulle problemen lösa sig själva. Jag tycker att förändring är bra. Ungefär som det kända citatet ”om du vill ha ett annat resultat, gör andra val”. Det kommer ifrån Einstens ”Insanity: doing the same thing over and over again and expecting different results.” Men om denna förändring kommer leda till önskade och lovade förbättringar får tiden utvisa.