En sista dans för en amerikansk gigant

Tony Bennett har sjungit in sina sista rader i studiomicken. Samarbetet med Lady Gaga är ett värdigt avslut på den alzheimersjuka stjärnans karriär.

Tony Bennett har sjungit in sina sista rader i studiomicken. Samarbetet med Lady Gaga är ett värdigt avslut på den alzheimersjuka stjärnans karriär.

Skivrecension • Publicerad onsdag 07:00

Lady Gaga och Tony Bennett har släppt en skiva ihop. Foto: Kelsey Bennett

Jazz Tony Bennett & Lady Gaga Album: Love for sale Skivbolag: Universal

Vi har hört den här duon förr – på 2014 års ‘’Cheek to cheek’’. ‘’Love for sale’’ är emellertid ett annorlunda album, tillkommet under andra premisser. Tony Bennett mottog 2016 en alzheimerdiagnos, vilket i praktiken innebär att det här blir det sista bidraget till en legendarisk diskografi som sträcker sig 72 år tillbaka i tiden. En sista dans för en amerikansk gigant.

95-åringen låter osannolikt bra för sin ålder. Inte nog med att han är stadig på rösten – han har krut kvar i den också. Han trallar i bredd med hurtiga basgångar och landar alltid mästerligt rätt. Inte ett enda snedsteg. På ‘’I get a kick out of you’’ bränner han sedan av en sångprestation som tänjer på gränserna för vad som är möjligt på ålderns höst. Åren har dessutom satt en lustig klang på rösten som påminner lite om Lemmy Kilmister från Motörhead. Omaka par och allt.

Ett omaka par är just vad Gaga & Bennett var första gången vi hörde dem tillsammans. Jazzlegendaren fick då dela studio med vad som bäst kan beskrivas som en popdiva ute efter att blåsa omkull lyssnarna. Gaga är dock ingen Aretha Franklin, hennes ansträngda och överambitiösa sånginsatser blev bara ett sänke för samarbetet. Den här gången märks det desto tydligare att hon har en bakgrund inom jazzen. Hon faller in i ledet, träffar noterna med precision och har ett fint samspel med samtliga medmusikanter. I partier låter hon kusligt lik Ella Fitzgerald, en komplimang om något.

På ‘’Love for sale’’ står Cole Porter för all originalmusik. Bing Crosby och Frank Sinatra för att nämna några har lånat sina stämmor till dessa sånger förut. Gaga & Bennett gör det inte mycket sämre än någon av dem. Det enda som saknas är utrymme för resten av gänget. På titelspåret livar ett altsaxofonsolo upp stämningen ordentligt, sedan dröjer det till avslutande ‘’You’re the top’’ innan vi får ett till sådant. Mer spontanitet än så krävs för att sätta färg på Porters ljumma, lättsamma kärleksvisor.