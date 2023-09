En underhållande, pretentiös och välbehövlig käftsmäll

Annat är det när det gäller historia. Då förväntar vi oss ännu att det ska vara helt sant, byggt på faktagranskade händelser ur det förflutna. Problemet är bara att så fort människan är inblandad är även känslor det, och känslor är per definition aldrig svartvita. I amerikanska Joshua Cohens sjätte bok “Netanyahus” blir allt detta smärtsamt tydligt när det vävs samman. Romanen handlar om historia – att forska om den, dess makt och den beprövade strategin att skriva om den utifrån vad vi vill uppnå.

Det är vinter och 60-tal när historieforskaren Ben-Zion Netanyahu anländer till Corbin Collage norr om New York. Han har sökt en tjänst på universitetet och historikern Ruben Blum, bokens huvudperson, har fått i uppdrag att agera välkomstkommitté och bedöma Netanyahus lämplighet för jobbet. Märkligt, med tanke på att Netanyahu forskar om judarnas situation under spanska inkvisitionen och Blum om amerikansk historia. Men Ruben Blum är den ende juden på universitetet och ledningen anser att han är den enda som kan förstår Netanyahu – de delar ju bakgrund. Snabbt blir det tydligt att något inte står helt rätt till med Netanyahus förhållande till fakta. Han driver tesen att spanska inkvisitionen främst var ett medel för att förtrycka judar. Parallellerna mellan det fruktansvärda krig som just avslutats i Europa och Netanyahus tes är tydlig – lidande är judarnas födelserätt. Syftet med forskningen tycks allt mer politisk när Netanyahus nära kopplingar till skapandet av den israeliska staten blir tydlig.