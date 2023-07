Festival ställs in efter Healys hbtqi-protest

Matty Healy från bandet The 1975 spelade i Kuala Lumpur där han uttryckte kritik mot Malaysias anti-hbtqi-lagar och kysste sin manliga basist. Händelsen har fått festivalen att ställa in resten av sina konserter. Arkivbild.

Foto: Caisa Rasmussen/TT

På fredagen spelade The 1975 på Good vibes-festivalen i Malaysia. Men konserten avslutades i förtid efter att Matty Healy i en lång och ilsken harang uttryckte sitt ogillande mot landets anti-hbtqi-lagar som säger att samkönade äktenskap inte är tillåtna enligt islamistiska Sharialagar.

– Jag förstår inte poängen med att bjuda in The 1975 till ett land och sedan säga åt oss vem vi får ha sex med, sade Healy till publiken, enligt The Guardian.