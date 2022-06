Gallagher fortsätter göra Beatles-pastischer

Album: C’mon you know

Liam Gallagher har nog lyssnat in sig på Rolling Stones sena 60-tal mer än vanligt. Hans tredje soloalbum inleds med en barnkör som känns direkt tagen från “You can’t always get what you want” och munspelet i “World’s in need” kunde vara Mick Jaggers. Dock låter Beatles-stölderna fortfarande som pastischer, samtidigt som man bör närma sig Gallaghers texter med försiktighet.