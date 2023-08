Gröna Lund: Konserterna kommer inte påverkas

Efter olyckan höll Gröna Lund stängt i en vecka, vilket medförde att tre konserter ställdes in. När det stod klart att nöjesparken skulle öppna igen, meddelades det att sommarens resterande konserter skulle ligga kvar som planerat.

Färre besökare

Påverkar inte konserterna

— Konserterna är en sak för sig. Det är väldigt många besökare som kommer till Gröna Lund för att se just konserterna. Det har ingenting med någonting annat att göra. Vi får se på onsdag helt enkelt hur intresset är för Machine Gun Kelly.

Konserter på Grönan live i sommar

Stora scen: First Aid Kit 3/8, Marcus & Martinus 14/8, Anna Ternheim 15/8, Years & Years 16/8, The Tallest Man On Earth 17/8, Tripple Redd 23/8, Johnossi 24/8, Veronica Maggio & Miriam Bryant 30/8, Danny 31/8, Albin Lee Meldau 7/9, Benjamin Ingrosso 15/9, Gavin DeGraw 21/9, Tjuvjakt 22/9.

Lilla scen: Maxida Märak 7/8, The Dahmers 8/8, Coca Carola 11/8, Fröken Elvis 18/8, Felicia Takman 25/8.