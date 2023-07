Gyllene Tider tillbaka – här är gruppens nio liv

Mats Persson och Per Gessle under en spelning på Brottet i Halmstad 2019. Foto: Jonas Lindstedt / TT

Mats Persson och Per Gessle under en spelning på Brottet i Halmstad 2019. Foto: Jonas Lindstedt / TT Foto: Jonas Lindstedt/TT

Efter att ha spelat tillsammans i olika konstellationer med varierande bandnamn bildas Gyllene Tider. Namnet är en hyllning till Mott the Hooples låt "The Golden Age of Rock 'n' Roll". Kritikerna spekulerar i om genombrottssingeln ”Flickorna på TV2” blir en framgång på grund av textraden om att ”sätta på flickorna på TV2”.