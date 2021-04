Hafsigt och ofokuserat i Ulrika Kärnborgs nya 1600-talsroman

När Kristinas far, den svenske kungen Gustav II Adolf sätter sin sista potatis vid Lützen, år 1632, är hans dotter bara sex år. Plötsligt är hon Sveriges regent, om än under förmyndarregering och under Axel Oxenstiernas överrock. När hon som myndig väl får ta på sig kronan avsäger hon sig snart densamma, blir katolik och reser till Rom. Ja, som ni vet, det är onekligen en rafflande historia i sig.