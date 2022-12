Här är årets bästa låtar – musikrecensenterna delar sina Spotifylistor

Yasmine Abdullahi:

Årets bästa låt och mest träffsäkra titel är ”We are fucking fucked” med Muse. Trion har pejlat in världsläget när den apokalyps de ofta hänvisat till kommit i kapp. Låten är lite som hela albumet: överdriven men också underhållande och uppiggande.

Årets bästa låt är ”Spitting off the edge of the world" av Yeah Yeah Yeahs och Perfume Genius. Bandets första livstecken på nio år blev en knäckande comeback. En stegrande och kraftfull ballad om en värld i kaos som växer och blir mer drabbande för varje lyssning. Kolla även in den fantastiska musikvideon.