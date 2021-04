Har manuset till ”Catfight” legat på lut i en byrålåda i åtminstone tio år?

Jag tror absolut att frågan om internaliserat kvinnoförakt är viktig och aktuell, men då måste det väl ändå finnas mer aktuella exempel än ”Buffy the vampire slayer” och bråket mellan Sarah Jessica Parker och Kim Cattrall från ”Sex and the city”? Kvinnor som kritiserar andra kvinnor är enkla att tysta ner med paroller om solidaritet, den större bilden och det där gamla Madeleine Albright-citatet. Den feministiska analysen är inte längre så okomplicerad.