Harrison Ford: Bio kan värma själar i mörkret

Ondskan Harrison Ford talar om är den som hans protagonist Indiana Jones nu mött i fem filmer, en ondska som där manifesterats i en rad möten med nazister. I den femte och sista (?) filmen om "Indy" möter han nazister både under andra världskriget och drygt 20 år senare, i båda tidsperioderna ledda av Mads Mikkelsen.

– Under världskriget var det en svart-vit värld, i vår film är det klart vilka som är skurkar och vilka som är hjältar. I filmens andra halva har det övergått i grått. Allt har blivit mer komplicerat. Ungdomar växer upp i en värld utan moralisk kompass, ett exempel är den kvinna som Phoebe Waller-Bridges spelar i filmen, säger Ford till TT.

Värma själar

Harrison Ford har alltid varit politiskt och socialt engagerad, och det går inte att ta miste på kraften i hans röst när han åter kommer in på kriget i Ukraina.

– Hur kan vi låta det fortgå? Hur kan vi tolerera det? Vi lever i en värld som går ut på att splittra oss. Vi vet det, och om vi inte gör någonting åt det är det som att bjuda in djävulen till ett bröllop. Man bjuder ut ilska till massorna, det skapar obehag hos människorna. Vi måste komma samman, mina vänner. Varför inte komma samman under två timmar i en biograf, där vi kan värma varandras själar i mörkret, säger han.

I "Indiana Jones and the dial of destiny" möter vi både en digital föryngrad Indiana Jones och en som är 80, som Ford. Därmed har han levt med rollfiguren i 40 år.