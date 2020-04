Insiktsfullt om klimatkris och högerpopulism

Foto: Pressbild

Klimatkrisen blir alltmer akut, medan tankesmedjor, många grupperingar ute på högerkanten och media sår ut tvivel på vetenskapen. Samtidigt ökar misstron mot demokratin och dess handlingsförmåga. Den här boken ger en mångsidig, ja, unik överblick över dessa sammantvinnade problem, skriver recensenten Kjell Andersson.

Upphettning – demokratin i klimatkrisens tid. Sakprosa Författare: Daniel Lindvall, Kjell Vowles och Martin Hultman Förlag: Fri Tanke

Domedagsklockan har i januari ställts in på 100 sekunder före midnatt. Närmare en fullskalig global katastrof har vi aldrig varit sedan klockan skapades 1947 av styrelsen för Bulletin of the Atomic Scientists vid Chicagouniversitetet. Orsakerna är ökat kärnvapenhot, otillräckliga åtgärder mot klimatförändringarna och en tredje faktor som förvärrar dessa två: desinformationskampanjer via modern datorteknik.

Att i det läget förneka klimathotet är djupt ansvarslöst om än begripligt. Ofta är förnekelsen knuten till högerpopulismen, precis som vi ser här i Sverige. Varför?

Är ett demokratiskt styrelsesätt det bästa sättet att möta klimathotet? Trots att okunniga och manipulerade väljare kan sätta klimatförnekare som Trump och Bolsonaro i Brasilien vid rodret. En auktoritär makt kan ju handla mer kraftfullt och långsiktigt. Ska vi rikta hoppfulla blickar mot Kina?

Frågor som dessa belyser bokens tre författare. Den är en del av ett forskningsprojekt vid Chalmers i Göteborg: "Varför tas inte klimatvetenskapen på allvar? Studier av klimatförnekelse."

Daniel Lindvall är sociolog och demokratiexpert, Kjell Vowles är doktorand på Chalmers med fokus på klimatförnekelse och nationalism och Martin Hultman är docent vid Chalmers och tvärvetenskaplig forskare i energi-, klimat och miljöfrågor.

Foto: Carolina Pires Bertuol

Författarnas noggranna dissektion av frågorna avslutas med en omfattande notavdelning och källförteckning i slutet av boken som ännu mer ökar dess värde.

En del av svaret på varför klimatförnekelse är så inrotad i högerpopulistiska kretsar – fråga bara grannen som tänker rösta på SD – är att klimatvetenskapen anses elitistisk, den tjänar en styrande elit. - Dessutom är en samtids- och framtidsfråga som klimatkrisen, som kräver djupare internationellt samarbete, obekväm för en nostalgiskt tillbakablickande och nationalistisk högerpopulism. Nej, då väljer man samma fältrop som först tobaks- och senare fossilbränsleindustrin: Tvivla på vetenskapen!

Fossilekonomins makt måste brytas, om ett klimat som går att leva i ska räddas. Här kan den unga generationen få folk att vakna. Författarna manar fram bilden av en gungbräda: På den ena sidan sitter den fossila samhällsordningen med fötterna fastgjutna vid marken, på den andra sitter högt uppe i vädret alla de oroliga som kräver att något görs. Men "med Greta Thunberg och hennes följare, har brädan börjat vippa", skriver författarna. Om tillräckligt många av oss andra kommer med kan brädan tippa helt!

Demokratin då? Jo, boken får mig att hoppas mer på den. Trots Trump.