”Intermezzo” är Sally Rooneys starkaste roman hittills

En av ”Intermezzos” stora styrkor ligger just i den kvicka växlingen mellan perspektiv: en allvetande berättare, en fantastisk dialog med absolut gehör, och figurernas inre monologer. Peters ängslan speglas i hans språk. Korta meningar. Ord ibland fattas. Ivan är mer eftertänksam och hans språk därmed också mer samlat. Texten är faktiskt som en språklig tango, där hetsiga gester och elegantare rörelser tillsammans skapar en fulländad helhet. En utmaning för en översättare! Men Klara Lindell är en utmärkt danspartner till Sally Rooney – följsam och lyhörd för skiftningar i språk och tempo. Ibland är Lindell kanske lite mer välvårdad än Rooney, som i ”See what happens. Go on in any case living.”, som på svenska blir ”Får se vad som händer. I vilket fall som helst fortsätta leva.”. Där hade det varit enkelt att stryka några ord för att behålla särdraget i Rooneys prosa. Men med tanke på att Klara Lindell förmodligen inte haft många dagar att översätta ”Intermezzo”, som utkom över hela världen den 24 september, så är det ändå en mycket klar översättning.