Internationella Bookerpriset skjuts upp

Foto: Claudio Bresciani/TT

De sex nominerade författarna till det internationella Bookerpriset måste vänta ett tag till på tillkännagivandet och prisutdelningen, skriver The Guardian. Det hela skjuts upp till sommaren, på grund av coronavirusets smittspridning och dess effekt på bokförsäljningen. Bara en av böckerna har sålt i över 5 000 exemplar i Storbritannien, Yōko Ogawas "The memory police".

– Efter noggrant övervägande har vi tagit detta beslut för att säkerställa att de nominerade och den slutliga pristagaren kan firas och läsandet av de här fantastiska romanerna kan göras enklare för oss alla, säger Gaby Wood, Bookerstiftelsens litterära chef.

De övriga nominerade författarna är nederländska Marieke Lucas Rijneveld med "The discomfort of evening", Daniel Kehlmann med "Tyll", iranska författaren Shokoofeh Azar, för "The enlightment of the greengage tree", argentinska Gabriela Cabezón Cámara för "The adventures of china iron" och mexikanska Fernanda Melchor för "Hurricane season".