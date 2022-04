Jack White går i upptrampade spår

Skivbolag: Third man

Album: Fear of the dawn

Jack White har haft en riktigt respektabel solokarriär sedan The White Stripes upplöstes. Inte minst med 2018 års ‘’Boarding house reach’’, vars jammiga och stökiga bluesrock träffade rätt på alla punkter. Frågar du mig är det en av 10-talets starkaste rockplattor. ‘’Fear of the dawn’’ följer samma recept som sin föregångare men utdelningen är inte densamma.