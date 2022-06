Just Mustard – Lika delar dröm och mardröm

Album: Heart under

Resultatet är en både tilltalande och olycksbådande blandning av malande gitarriff och atmosfäriska strukturer. Lika delar dröm och mardröm. Kvintetten lär ha lyssnat på The Cure, My Bloody Valentine och Nine Inch Nails men gör sin egen grej och skapar ett filmiskt, industriellt och gotiskt ljudlandskap. En postpunköverraskning som tar dem från flocken till toppen.