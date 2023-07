Klart vad som orsakade Lisa Marie Presleys död

Lisa Marie Presley debuterade som artist 1997 men väntade ytterligare sex år innan hon släppte debutalbumet "To whom it may concern", som tog sig in på Billboardlistan och som bäst nådde en femte plats.

Hon gjorde flera "duetter" ihop med sin far, dels på låten "Don't cry daddy", som släpptes 1997 för att hedra 20-årsdagen av Elvis bortgång, och "In the ghetto" från 2007. I båda fallen spelade Lisa Marie Presley in ett eget röstspår som mixades ihop med faderns originalinspelningar. Den senaste "duetten" släpptes 2018, gospellåten "Where no one stands alone".