Ny "Star Trek"-film kommer 2023

Kultur. Den amerikanske tv-regissören Matt Shakman, som tidigare jobbat med serier som "Game of thrones", "Sucession och "Fargo" ska nu ta sig an nästa "Stark Trek"-film för Paramount. Filmen, som blir Shakmans första uppdrag som filmregissör, ska få premiär 2023 och blir en uppföljare till den förra filmen "Star Trek beyond" som kom 2016, rapporterar Deadline.