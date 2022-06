Kvinnorna går sin egen väg i Pamela Jaskoviaks noveller

Pamela Jaskoviak är en sparsmakad författare, det är glest mellan verken. Jag känner henne mest som intressant lyriker och har följt henne sedan debuten med ”Svart tulpan” 1995. Sedan dess har hon producerat tre diktsamlingar och lika många romaner/berättelser. 90-talet såg ”På stranden” och ”Agadir, my love”. Under 2000-talet kom ”Suburbia” och ”Gult ljus. Under 2010-talet endast diktsamlingen ”Regnet och gräset”. Hon har dessutom skrivit pjäser, några barnböcker och ett par LL-romaner. Nu, 2022, är det dags för nästa och det är en novellsamling.