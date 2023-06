Lita Ford: Rock'n'roll räddade livet på mig

Älskar ökenlivet

Det har snart gått 50 år sedan The Runaways spelade in sin största hit "Cherry bomb", men låten är fortfarande ett måste på Lita Fords setlista. Speciellt sedan den har hittat en ny publik via soundtracket till filmen "Guardians of the galaxy".

"Vem fan bryr sig?"

Fakta: Lita Ford

Föddes 1958 i London och flyttade till Kalifornien som barn.

Började spela gitarr som elvaåring. Upptäcktes som tonåring av managern Kim Fowley och spelade i slutet av 70-talet i bandet The Runaways med bland andra Joan Jett, Sandy West och Cherie Currie.

Blev soloartist under 80-talet med låtar som "Fire in my heart", "Gotta let go" och Ozzy Osbourne-duetten "Close my eyes forever".

Har varit förlovad med Tony Iommi från Black Sabbath och gift med Chris Holmes från Wasp. Har två söner med Jim Gillette från bandet Nitro.

Aktuell som en av artisterna på Sweden Rock.