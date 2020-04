Mares: "Vi kommer inte skriva en coronalåt"

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Mares sjöng om en läskande dryck och fick förra sommarens stora hit – "Sunnanvind" blev dessutom den mest spelade låten i P3 2019. Nu har de släppt nya singeln "En sista minut".

Än så länge har Mares inte drabbats av inställda konserter och uppskjutna spelningar. Däremot fastnade sångaren Fredrik Danfors i karantän i Storbritannien under inspelningen av nytt material.

– Fredrik har bott i London sedan i somras och vi har inte jobbat så mycket ihop under året. Men vi började spela in under vintern och när vi skulle göra klart "En sista minut" fick han sitta i en garderob i kollektivet och sjunga vocals. Det var svårt att få ihop det, men häftigt att det funkat, säger trummisen Olof Wärend Rylander.

Nytt material

Nu är Fredrik Danfors åter i Uppsala och bandet är i färd med att spela in nytt material i studion, men vart det tar vägen är fortfarande inte klart.

– Det kommer ny musik, men vi vill inte bestämma datum. Det har varit kul att spela in för första gången på ett år och jag ser fram emot att släppa det vi gör nu, säger Michael Dahnberg.

"Isolerar oss"

Bandet har själva byggt upp en studio och spelar in helt på egen hand. Men på frågan om de tänker låta sig inspireras av den samtida coronapandemin blir svaret nej.

– Alla låtar vi skriver just nu blir ju karantänslåtar, eftersom vi isolerar oss i studion. Men vi kommer inte att skriva en coronalåt, så opportunistiska är vi inte, säger Michael Dahnberg.

TT: Hur påverkade det er att "Sunnanvind" blev en sådan monsterhit?

– Man hanterar det med glädje, det är alltid kul när folk gillar vår musik.

Olof Wärend Rylander bryter in:

– Det gick så himla bra för "Sunnanvind" att nu kan vi göra lite vad vi själva vill ett tag. Men man tröttnar på låten, vi ska inte ljuga. Dessutom blir vi ständigt bjudna på aperol spritz, säger han.

TT: Vilken artist tror ni blir först ut i Sverige med en karantänlåt?

– Jag tror att Movits skulle kunna släppa en låt där de typ väser fram "karantän" som sista ord. Med en massa punchlines innan. Kom ihåg var du hörde det först, säger Michael Dahnberg.

Bandets sommarturné startar den 4 juli, än så länge utan inställda spelningar.