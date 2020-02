Marie Magnusson: Den fysiska boken är överlägsen

Att läsa en bok i fysisk form, läsa på läsplatta eller lyssna. Vad är bäst egentligen? Jag tycker, precis som hjärnforskaren Anders Hansen, att man får ut mest genom att läsa en fysisk bok.

Foto: Stefan Tell

Jag läser om Anders Hansen i tidskriften ”Vi läser”. Ni vet, han den blonde hjärnforskaren, psykiatrikern och författaren som gett ut böckerna ”Hjärnstark” och ”Skärmhjärnan”. Han med den intressanta tv-serien ”Din hjärna”. På en stor bild står han i en dörröppning omgärdad av bokhyllor från golv till tak. Hyllorna är proppfulla av böcker. Anders Hansen lutar huvudet mot dörrkarmen.

Den platsbyggda bokhyllan skulle ha räckt en hel livstid var det tänkt. Men vips så var den överfull. Jag känner igen det där. Nu finns det böcker överallt i Anders Hansens lägenhet på Östermalm. I hallen. I köket. I matsalen. You name it.

Han älskar böcker förstås, läser 50-60 böcker per år, ungefär som jag. Jag landade på 60 förra året, men då lade jag en efter halva.

De flesta av Anders Hansens böcker är på engelska, 60 procent facklitteratur, 20 skönlitteratur och 20 biografier. Där ligger jag i lä. Jag är dålig på att läsa böcker på engelska fastän jag vet att jag borde. Jag läser nästan aldrig fackböcker utan mest för mitt höga nöjes skull. Vilket innebär skönlitteratur och, för all del, en och annan biografi. Just nu Anna-Karin Palms utmärkta ”Jag vill sätta världen i rörelse” om Selma Lagerlöf.

När det gäller läsande är forskningen tydlig, menar Anders Hansen: Man lär sig mer av att läsa i fysisk form. Han har själv testat med en läsplatta, som inte alls är samma sak. Anders Hansen säger:

”Man vet inte varför vi lär oss mer av att läsa en fysisk bok, men kanske hör det ihop med att plats- och långtidsminnet är nära kopplade till varandra i hjärnan.”

När man läser böcker i fysisk form får man rumsliga referenser som gör att vi minns det vi läst bättre, menar Hansen. I en fysisk bok kan man ju även anteckna i marginalen.

Jag har inte testat läsplatta. Jag lyssnade nyligen på ”Små eldar överallt” av Celeste Ng. Den kändes väldigt rörig i början. Jag var nära att ge upp. Fick inte någon rätsida på handlingen eller personerna i boken. Vad handlar boken om? Vem är huvudperson? Jag brukar ju ha förmånen att kunna bläddra i den bok jag lyssnar på, så att jag därigenom kan gå tillbaka om det är något jag missat. Den här gången hade jag tyvärr inte det.

Boken har inte fått min fulla uppmärksamhet till hundra procent. Det tror jag aldrig en ljudbok kan få, kanske i sällsynta fall. Men man missar lite här och var. Man slirar iväg och börjar tänka på annat för några sekunder. Så är det för mig i alla fall. Man kan ju backa bandet också, men sedan beror på det boken givetvis. Jag tycker ändå att ”Små eldar överallt” tog sig hyfsat till slut.

Den fysiska boken är självklart överlägsen tycker jag.

Glädjande nyheter är att Ulf Lundell ger ut ”Vardagar 3”. Camilla Läckberg är på gång med andra delen i Faye-serien, ”Vingar av silver”. Båda kommer i maj!