Marie Magnusson: Det blev 66 böcker det här året också

Bara femton av de 66 böckerna läste jag. Det är inte mycket. Tänk vad många fler böcker jag har hunnit med på grund av att jag har lyssnat. I bilen, under alla hundpromenader, under joggingturerna, under lördagsstädningen och så vidare. Jag är tacksam över att jag en gång kom över tröskeln till att lyssna. För det var lite motstånd i början. Jag tyckte inte att jag kunde koncentrera mig på en bok om jag gjorde något annat samtidigt, eller tog intryck av andra saker i verkligheten. Trams! Det går. Jag tror nog att det är en vanesak. Visst kan man tappa koncentrationen ibland, men då är det bara att spola tillbaka!