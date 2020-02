Marie Magnusson: En film som ska ses

Har du läst boken ”Min pappa Ann-Christine” av Ester Roxberg, uppvuxen i Rottne? Om inte har du en anledning att göra det nu när filmen ”Min pappa Marianne” går upp på bioduken.

Foto: Bo Ströberg

Filmen ”Min pappa Marianne” baseras, som alla vet, på Ester Roxbergs bok om den livsomvälvande hemlighet hennes pappa Åke gick och bar på så länge.

Boken ”Min pappa Ann-Christine” fick stort genomslag när den gavs ut 2014, Ester och pappa Ann-Christine fick till och med berätta i SVT:s ”Skavlan”.

Jag hittar inte boken. Jag tror jag har lånat ut den en gång, kanske har jag inte fått den tillbaka. Men den finns som ljudbok, med Ester Roxberg själv som inläsare. Jag skulle så gärna vilja läsa om den nu när den har blivit så aktuell igen. Och filmen, ja den måste ju bara ses!

Som jag tidigare nämnt här i spalten lyssnar jag för fullt på ”Jag vill sätta världen i rörelse” av Anna-Karin Palm. För övrigt Augustprisnominerad i fackboksklassen 2019. Det är en minst sagt maffig biografi över världsberömda författaren Selma Lagerlöf. Det tar en väldig massa tid att lyssna på den. 25 timmar. Men den slår inte Jens Liljestrands Vilhelm Moberg-biografi ”Mannen i skogen”, som är på 27 timmar och 34 minuter.

Skulle jag läsa sådana tegelstenar till böcker skulle det ta mig alltför lång tid. Jag är helt besatt av Selma Lagerlöf just nu. Selma levde mellan 1858 och 1940 och man kan förstå hur svårt det var för kvinnor att göra sina röster hörda i samhället på den tiden. Men Selma Lagerlöf verkade aldrig tvivla på sig själv, hon hade ett grundmurat självförtroende. Siktet var tidigt inställt; hon skulle bli en berömd författare. Hushållssysslor, barnafödsel och giftermål var inte hennes grej. No way. För säkerhets skull utbildade hon sig till lärarinna och arbetade som det i Landskrona i ganska många år innan hon vågade säga upp sig.

Jag visste inte ens att hon hade bott och verkat i Landskrona. Jag har inte läst någon av hennes böcker, ska motvilligt erkännas. Pinsamt! Tänk att denna kvinna fick Nobelpriset i litteratur 1909, blev den första kvinnan i Svenska Akademien, ursprungsledamot i det litterära samfundet De Nio. Vilket kvinnoliv!

Nu måste jag bara åka upp till Mårbacka, gården som Selma Lagerlöf växte upp på, som förlorades och som Selma senare i livet kunde köpa tillbaka och bosätta sig på.

Tänk vad man får lära sig saker när man läser biografier!

Ni vet väl om att författaren Anna-Karin Palm besöker Växjö stadsbibliotek i början av mars?

Är det något jag och många med mig, längtar efter i bokväg denna vår så är det Karin Smirnoffs trea om janakippo. Nu lämnar hon lilla orten Smalånger för att delta i en utställning i Stockholm. I storstaden kommer hennes förflutna att hinna i kapp henne, samtidigt som nya möjligheter öppnar sig. Kanske innebär det chansen till ett värdigt liv?

Boken heter ”Sen for jag hem” och kommer ut i april. Längtar efter Karin Smirnoffs egna och särpräglade språk! Dramatiken, det eländiga och allt som gör Smirnoffs böcker till allt annat än feelgood. Det är lite befriande.