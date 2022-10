Marie Magnusson: Spänning, mord och vardagsproblem kan väl vara önskvärt ibland

Daniel och Hanna tar sig an fallet och tillsammans leds de in i en vindlande utredning kantad av trasiga relationer, svåra konflikter och plågsamma barndomsminnen. Vad var det som hände på hotellet för nästan femtio år sedan?

Den handlar om 19-åriga Emily som är gravid, men barnets far, Pablo, har inga planer på att vara en del av hennes liv. I mataffären där hon jobbar gör ägaren sitt bästa för att hjälpa henne. Det gör även grannen, en ensamstående man som förmodligen är kär i henne. När Emily går in i sjunde månaden flyttar hennes mamma in för att också, på något vis, försöka hjälpa till. Det handlar om att hitta en väg framåt i livet. Boken ska vara tät, mångfacetterad och varm! Dessutom är den behändig, alltså inte särskilt tjock, det rör sig om enbart 194 sidor.