Mel Brooks tilldelas en heders-Oscar

Även Angela Bassett kommer att få motta en hedersbetygelse. Hennes filmkarriär sträcker sig 40 år bakåt i tiden och hon fick sin första Oscar-nominering 1993 för rollen som Tina Turner i “What’s love got to do with it?”. Förra året var hon också nominerad, då för sin roll som drottning Ramonda i “Black panther: Wakanda forever”.