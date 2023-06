Mona G aktuell med ny skiva och allsång: ”Jag firar med rosa elegans i glaset”

Vi kliver in i Mona G:s lägenhet på Hovshaga, här finns massor av blommor och inredningen går i rosa och vitt. På den enorma balkongen, som är pyntad med blommor förstås, har hon dukat fram jordgubbstårta och kaffe. Här kopplar Mona G, 66 år, av när hon inte är ute och sjunger eller spelar in nya låtar. Just nu väntar en hektisk sommarperiod. Semestern får vänta.