När mervärdet blir en nackdel för kvinnor som fredsbevarare

Varje helg publicerar vi en essä på kultursidan. Idag skrivs den av Nina Wilén, docent i Statsvetenskap vid Lunds Universitet och Forskningschef för Afrikaprogrammet vid Egmont Royal Institute for International Relations i Bryssel.

Hon forskar om fred och säkerhetsfrågor med fokus på den militära institutionen innan, under och efter interventioner. Geografiskt fokus är Afrika, där hon har gjort fältarbete i Rwanda, Burundi, DRK, Sydafrika, Niger, Liberia, Mali och Chad. Sedan 2020 är hon chefredaktör för den akademiska tidskriften International Peacekeeping. Hon har även gett ut två böcker: "Justifying Interventions (De)Stabilising Sovereignty in Burundi, Liberia and the DRC” (2012) och den helt nya “African Peacekeeping” (tillsammans med Jonathan Fisher).

Hon hittas också på twitter: @WilenNina