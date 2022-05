Redan i den här målningen anar man Munchs unika känslighet och beslutsamhet och bilden blir också en central byggsten i ”Livsfrisen”, den bildsvit som han menade sammantaget skulle ge en bild av livet, ”en dikt om livet, kärleken och döden” och som han arbetade med under drygt 30 år. Bilder som kommit till ”på en vind i Nizza, en på ett mörkt rum i Paris eller i Berlin – någon i Norge, allt på resor under de svåraste förhållanden, under den envisaste förföljelse – utan den minsta uppmuntran”.

Tracey Emin är en samtida brittisk konstnär som ofta, liksom bland andra Marina Abramovic, Günther Förg och Jannis Kounellis, har betonat vikten av Munchs stora betydelse för den moderna konstens utveckling. 2021 gjorde hon en stor utställning på Royal Academy of Arts i London ”Edvard Munch: The loneliness of the Soul” och nu låter hon, alldeles utanför museet i Oslo, uppföra verket ”The mother”, en nio meter hög bronsskulptur som visar en kvinna som lutar sig över ett litet barn.