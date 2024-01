Växjö har, om inte ett resultat, så i alla fall ett fotbollslag. Och när det marscherar in på Myresjö arena sker det till tonerna av Ola Salos specialskrivna ”Stjärnorna i Öster”.

Det började nog mer med ramsor, typ "Heja Sverige friskt humör, det är det som susen gör”. Sedan skanderade Spaniards "Olé, Olé, Olé" och inget var sig likt längre. Någonstans runt 1966 var det ett ohyggligt mesigt popgäng med den outhärdligt klämkäcka sångaren i spetsen som gav fotbollsvärlden i allmänhet och framför allt Liverpool i synnerhet låten ”You’ll never walk alone”. Gary & the Pacemakers hette de.

Han spelade in en hyllningslåt tillsammans med ett gäng supportrar i en buss i Norrköping. Låten hängde med några år, men det stora genombrottet som låtskrivare i sådana här sammanhang fick han med ”Explodera” som spelades oavbrutet under landskamper under en tioårsperiod.