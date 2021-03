Om människans relation till sig själv – genom en artificiell varelses ögon

I alla tider har människan fantiserat om homunculus, den konstgjort människoskapade varelsen. Mary Shelleys monster i skräckromanen ”Frankenstein”, eller den vackra Olimpia som stackars Nathanael i E.T.A Hoffmanns suggestiva berättelse ”Sandmannen” blir fullständigt förhäxad av innan han till sin fasa upptäcker att hon i själva verket är en mekanisk docka, en ”automat”, hör till den litterära spökromantikens mest berömda exempel på ”maskinmänniskor”. Inte undra på att Freud började laborera med begreppet ”Das Unheimliche” (en krypande känsla av obehag inför något främmande) efter att ha läst just Hoffmanns lugubra historia.

Titelfiguren och berättarjaget Klara, en så kallad AV (artificiell vän), står i romanens inledning tillsammans med sina robotlikar i butiken och väntar på att någon skall komma in och köpa henne, i egenskap av kompis till ensambarn. Under tiden får hon tillfälle att emellanåt betrakta en bit av omvärlden från skyltfönstret, och får då dessutom en skymt av den sol vars energi hon måste absorbera för att inte slockna. Den exceptionella iakttagelse- och inlevelseförmåga som butiksinnehavaren gärna berömmer henne för, är förstås också Ishiguros egen. Genom hela författarskapet har just detta varit Nobelpristagarens kanske allra främsta särdrag: att i verk efter verk vara en de små gesternas, blickarnas, tonfallens och försiktigt utforskande sinnesrörelsernas observanta krönikör.