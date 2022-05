Forskningen är entydig, de konsumtionsdrivande samhällena måste lämna kända och väletablerade livsstilar. Frågorna infinner sig – hur är det möjligt att förstå och föreställa sig den omställning som kommer att krävas av oss människor för att möta och hantera de hot mot vår egen existens som vi själva skapat? Och går det att sörja, inte bara de förluster som redan skett när det gäller landskap, växter och djur, och som pågår i detta nu och som också är vår framtid? Vad ska vi göra med all osäkerhet och på vilket sätt finna tröst och förhoppning om att det ändå kommer att finnas en värld för framtida generationer?

Sorgen handlar bland annat om det som Lesley Head skriver i sin bok ”Hope and grief in the Anthropocene” (2016), att tvingas inse att moderniteten och framstegstanken inte längre fungerar och om en kollektiv förnekelse grundad i att rika länder behöver sörja ”sitt modernistiska jag” och överge vad hon beskriver som fossilberoendeekonomin. Om sorgen handlar om att ta farväl av vårt modernistiska, högfossilberoende jag, så måste vi skapa oss nya identiteter, skriver Head. Frågan är då vad som kännetecknar dessa nya identiteter?