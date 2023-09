Oscarsbelönad regissör gör ekodrama

Ryusuke Hamaguchis film "Drive my car" fick en Oscar i kategorin bästa internationella film. Foto: Vianney Le Caer/AP/TT

Ryusuke Hamaguchi under Oscarsgalan 2022 då han tog emot priset för bästa internationella film för "Drive my car". Arkivbild. Foto: Chris Pizzello/AP/TT

– Jag är självklart oerhört tacksam, men alla priser gick till projektet, jag tycker inte det relaterade till mig. Jag kan inte säga hur det har påverkat mitt liv, påpekar han när TT möter honom på filmfestivalen i Venedig.

Hit har han kommit med sin nya film, "Evil does not exist". "Drive my car" var en bred, tre timmar lång film, den nya filmen klockar in på under två timmar. Den utspelas i en liten kommun ute på landet. Ett bolag från Tokyo vill bygga en glamping, det vill säga ett område med luxuösa, permanenta tält, som kan få storstadsbor att känna att de kommit ut på landet.

Skövling av naturen

Den lilla ortens invånare protesterar – de är i princip inte emot glamping, men de har många synpunkter kring hur projektet kan komma att se ut. Huvudpersoner är en man, som är allt-i-allo och som bor ute i skogen med sin åttaåriga dotter.

Filmen är definitivt ett inlägg i debatten om skövling av naturen, men det var inte som sådant det började.

– Eiko Ishibashi, som skrev musiken till "Drive my car", ville att jag skulle skapa filmat material som kunde passa till hennes musik. Det var tvunget att vi gjorde något där såväl musiken som bilderna kunde stå för sig själva, och jag insåg att då behövde jag en story, säger Ryusuke Hamaguchi .

– När vi gjorde "Drive my car" var allting mycket klart från början. Här startade jag från det okända, jag litade på att vår bekantskap skulle leda oss rätt.

"Grym" natur

Filmens titel låter som om den vore hämtad från en thriller.

– Det finns grymhet i naturen, sedan blir det en annorlunda story när människan kommer in. Jag visste ju att naturen skulle ha stor betydelse, och medan jag höll på med att förbereda inspelningen hoppade orden "evil does not exist" upp i huvudet, säger den japanske regissören.

Hamaguchi och Ishibashi har också gjort en version som är något kortare än en timme. Den är tänkt att visas under hennes konserter.

– Där finns det självfallet ingen dialog, den är annorlunda om man ser till vilka scener vi använt. Men den berättar samma historia.