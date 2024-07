Ottessa Moshfeghs noveller är små vedervärdiga mästerverk

Ottessa Moshfegh slog igenom stort med romanen ”Ett år av vila och avkoppling” om en ung kvinna i New York som sover sig igenom ett år med hjälp av piller. Nu kommer Moshfeghs novellsamling från 2017, ”Homesick for another world”, äntligen på svenska. Värd att vänta på, som det brukar heta.