Per Lärnström bjuder in till sitt vardagsrum

Foto: Karin Wesslén / TT

Under tre sena kvällar i nästa vecka välkomnar Per Lärnström TV4-publiken hem till sig för en klassisk pratshow. Medverkande gäster, via videolänk, blir bland andra Tove Lo, Kjell Bergqvist, Lotta Engberg och Edward Blom.

"Den här speciella tiden har tvingat oss att ifrågasätta det mesta som vi annars tagit för givet i våra liv. Jag vill göra ett försök att få oss alla att känna samhörighet och förhoppningsvis kunna garva lite tillsammans. Därför har jag öppnat upp mitt hem och hoppas att ett gäng människor som vi känner igen gör det samma. Jag tror det blir roligt och ett litet ljus i mörkret precis innan läggdags", säger Pär Lernström i ett pressmeddelande.

"Late night Sverige" visas 27–29 april klockan 23.00 på TV4 och TV4 Play.